Le Nigeria corrige le Cameroun (4-0) au Mondial-Russie 2018 football

Kinshasa, 03 septembre 2017 (ACP).- Les Super Eagles du Nigeria ont aligné leur troisième victoire en trois sorties en corrigeant les Lions Indomptables du Cameroun par 4-0, vendredi au Godswill Akpabio International stadium d’Uyo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018 football.

Les Super Eagles ont balayé les champions d’Afrique camerounais qui ont mal commencé la partie. La machine nigériane s’est progressivement mise en marche. Odion Ighalo plaçait le ballon au fond des filets mais l’arbitre-assistant avait levé le drapeau, selon afrikfoot.com. Une tête à bout portant de Victor Moses, non cadrée, faisait à nouveau trembler le camp camerounais.

Ce n’était que partie remise puisqu’à la suite d’un dégagement d’Ondoa dans le camp adverse, les Super Eagles perforaient leurs adversaires en deux passes avec notamment un caviar de John Obi Mikel pour Ighalo qui, d’une frappe croisée, ouvrait le bal (1-0, 29ème). Moins d’un quart d’heure plus tard, Obi Mikel, le capitaine, doublait la mise (2-0, 42ème).

La suite n’allait guère modifier la physionomie de la rencontre. Les Nigérians ajoutent un troisième but par Victor Moses, bien lancé par Moses Simon (3-0, 55ème), puis un quatrième signé Kelechi Iheanacho entré à l’heure de jeu à la place d’Ighalo (4-0, 76ème).

A l’issue de la rencontre le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos ne cherche pas d’excuses : « Ils étaient meilleurs, plus rapides et plus déterminés que nous en un contre un. Nous avons eu une occasion peut-être. Les Nigérians méritent leur victoire », concluant que le retour lundi à Yaoundé « serait celui de l’honneur ».

Il a ajouté que le rêve d’une nouvelle participation au Mondial s’était évanoui à Uyo. « Il nous faudrait maintenant gagner nos trois prochains matches et s’attendre à ce que le Nigeria perde ses trois prochains jeux pour avoir une chance. Je ne pense pas que ce soit possible ».

Le Nigeria totalise neuf points, à sept points du Cameroun. La Zambie et l’Algérie ne comptent qu’un seul point et s’affrontent dimanche à Lusaka.

Ci-après les résultats connus : Groupe A : Guinée – Libye 3-2, Tunisie – RDC 2-1, 1. Tunisie (9 points +4), 2. RDC (6 points +4), 3. Guinée (3 points -1), 4. Libye (0 point -6) ; Groupe B :

Nigeria – Cameroun 4-0, Zambie – Algérie ; Groupe C : Gabon – Côte d’Ivoire, Maroc – Mali 6-0 ; Groupe D : Cap-Vert – Afrique du Sud 2-1 ; Groupe E : Ghana – Congo-Brazzaville 1-1, Ouganda – Egypte 1-0. ACP/Kayu/May