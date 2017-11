Le Nigeria dévore l’Argentine (4-2) en amical de football

Kinshasa, 16 nov. 2017 (ACP).- Le Nigeria, mené 2-0 après une demi-heure de jeu, s’est offert pourtant un succès prestigieux en dévorant littéralement (4-2) l’Argentine, vice-championne du monde en titre, en match amical de football, livré mardi 14 novembre à Krasnodar, en Russie.

A 8 mois du Mondial-Russie 2018, ce rendez-vous est un bon coup pour le moral des Super Eagles, et un gros coup sur la tête de l’Albiceleste d’Argentine, indique rfi.fr.

L’Argentine s’était imposée 1-0 contre la Russie, samedi dernier à Moscou, également en amical, mais elle était cette fois privée de son maître à jouer Lionel Messi. Une absence prévue, le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli souhaitant faire souffler sa star, rentrée à Barcelone pour récupérer. Les vices-champions du monde ne semblaient pas perturbés en début de match et prenaient l’avantage les premiers, grâce à Ever Banega (27ème). Et Sergio Agüero, déjà buteur contre la Russie, doublait la mise (36ème).

Mais le Nigeria, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2013 et lui aussi qualifié pour le Mondial en Russie, répliquait juste avant la pause sur un coup franc d’Iheanacho (45ème).

Sampaoli : « Notre équipe ne peut pas s’effondrer comme cela »

L’Argentine subissait ensuite une petite alerte à la pause, quand Agüero était victime d’un léger malaise dans les vestiaires. Accompagné par le médecin de l’équipe, l’attaquant de Manchester City s’en allait passer des examens par précaution dans une clinique des environs, mais cet épisode sortait visiblement complètement les Argentins de leur match.

Ainsi, l’attaquant nigérian Iwobi parvenait à égaliser peu après la pause (52ème), et Idowu donnait l’avantage aux Super Eagles dans l’instant suivant (3-2, 54ème).

Iwobi signait ensuite le doublé (73ème) pour assurer la victoire aux joueurs de Gernot Rohr. « C’est une défaite difficile à expliquer », a réagi Jorge Sampaoli. « Notre équipe ne peut pas s’effondrer comme cela, notre force mentale sera essentielle dans le futur. Quand l’équipe est bien, elle peut battre n’importe qui, mais dans l’adversité, il faut savoir être fort pour renverser la situation ».

L’Albiceleste n’a plus que deux autres matches préparatoires pour se régler avant le début du Mondial, en mars contre l’Italie et le Maroc.

Le Nigeria signe sa 2ème victoire contre l’Argentine

Parmi les superpuissances du football, les huit pays qui ont remporté la Coupe du Monde, l’Argentine est l’équipe que le Nigéria a le plus rencontrée. L’affrontement qui a opposé les deux équipes le 14 novembre 2017 à Krasnodar, en Russie, et qui a vu la victoire des Super Eagles (4-2) était la huitième confrontation entre les deux pays.

Les amateurs de statistiques trouveront ci-dessous un certain nombre d’informations peu connues

– L’Argentine et le Nigeria se sont affrontés pour la première fois le 25 juin 1994 au Foxborough stadium de Boston, aux États-Unis. A cette occasion l’Argentine a inscrit le 1500ème but dans l’histoire de la Coupe du Monde. C’est le but égalisateur de l’Argentin Claudio Caniggia qui a porté la marque à 1-1 après que le Nigéria eut ouvert le score par Samson Siasia. L’Argentine avait finalement remporté le match 2-1 grâce à un autre but de Caniggia.

– Diego Maradona a porté pour la 91ème et dernière fois le maillot de sa sélection lors de ce match contre le Nigeria.

– Le match de Krasnodar était la troisième rencontre amicale entre les deux pays. Les deux premières avaient été autant de victoires des Nigérians : 4-1 à Abuja le 1er juin 2011 et 3-1 à Dakha, au Bangladesh, le 6 septembre 2011.

– Les résultats des matches impliquant l’Argentine et le Nigeria se terminent souvent avec un seul but de différence : 2-1 en 1994, 1-0 en 2002 et 2010 ainsi que 3-2 en 2014. Les seules exceptions sont le match nul 0-0 en 1995 en Coupe de la Confédération et les matchs amicaux de 2011.

– Coïncidence, lorsque l’Argentine et le Nigeria se sont rencontrés à Porto Alegre, au Brésil, le 25 juin 2014, c’était, jour pour jour le 20e anniversaire de leur première rencontre.

– Le capitaine nigérian, John Mikel Obi, à Krasnodar, a joué son 80e match avec les Super Eagles. Le cinquième meilleur total (80) derrière Vincent Enyeama (101), Joseph Yobo (100) Muda Lawal (86) et Nwankwo Kanu (86).Chacun a d’ailleurs été capitaine de la sélection nationale.

– La victoire du 14 novembre a permis à l’entraîneur allemand, Gernot Rohr, de devenir le deuxième sélectionneur du pays à battre l’Argentine après Samson Siasia (le 1er juin 2011).

Toutes les rencontres entre les deux sélections : 25/06/1994 – Argentine – Nigeria 2-1 (Coupe du monde, Boston/USA) ; 10/01/1995 – Argentine – Nigeria 0-0 (Coupe des Confédérations, Riyadh/Arabie Saoudite) ; 02/06/2002 – Argentine – Nigeria 1-0 (Coupe du monde, Ibaraki/Japon) ; 12/06/2010 – Argentine – Nigeria 1-0 (Coupe du monde, Johannesburg/Afrique du Sud) ; 01/06/2011 – Nigeria – Argentine 4-1 (amical, Abuja/Nigeria); 06/09/2011 – Argentine – Nigeria 3-1 (amical, Dacca/Bangladesh) ; 25/06/2014 – Argentine – Nigeria 3-2 (Coupe du monde, Porto Alegre/Afrique du Sud) ; 14/11/2017 – Nigeria – Argentine 4-2 (amical, Krasnodar/Russie). Le bilan s’établit comme suit : Argentine 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts à 12. ACP/Fng/Yhm/May