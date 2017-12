Nigéria : La Suisse promet de restituer des fonds détournés par l’ex-dictateur Abacha

Kinshasa, 06 Déc. 2017 (ACP).- La Suisse a annoncé qu’elle allait restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars (270 millions d’euros) détournés par l’ancien dictateur Sani Abacha, a-t-on appris mercredi de l’AFP.

“Conformément à sa politique en matière de restitution de biens patrimoniaux acquis illégalement, la Suisse a passé un accord avec le Nigeria et la Banque mondiale sur la restitution de près de 321 millions de dollars américains au profit du peuple nigérian”, a annoncé le gouvernement suisse dans un communiqué. En mars 2016, la Suisse et la Nigeria avaient signé une lettre d’intention visant à la restitution de ces biens détournés.

Ces 321 millions de dollars avaient été déposés au Luxembourg puis bloqués par un tribunal à Genève en décembre 2014. L’accord spécifie que les fonds seront restitués dans le cadre d’un projet soutenu et supervisé par la Banque mondiale.

“Les fonds, avaient été rapatriés et confisqués par la Suisse dans le cadre d’une procédure pénale menée par le ministère public genevois contre Abba Abacha, le fils de l’ancien dictateur Sani Abacha qui a dirigé le pays de 1993 à 1998“, précise le communiqué. “L’accord spécifie que les fonds seront restitués dans le cadre d’un projet soutenu et supervisé par la Banque mondiale”, précise le communiqué, ajoutant que ce projet doit renforcer la sécurité sociale des couches les plus pauvres de la population nigériane.

En passant cet accord, la Suisse affirme vouloir être conforme à sa stratégie de blocage, de confiscation et de restitution des avoirs de potentats. A l‘époque de la signature de la lettre d’intention, en 2016, le ministre des Affaires étrangères, Didier Burckhalter, avait assuré que la lutte contre la corruption était une des priorités de la Suisse.

Abacha, au pouvoir de 1993 à sa mort, en 1998, est accusé d’avoir détourné au total 2,2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane, ce que les Etats-Unis avaient qualifié d’acte “effronté de cleptocratie en 1994. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD