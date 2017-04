Nomination d’un inspecteur des finances à la DGRKOR

Mbuji-Mayi, 22 avril 2017 (ACP).- M. Médard Mbuyi Mbaya, agent à la division provinciale des Finances au Kasaï Oriental, a été nommé inspecteur provincial des Finances à la régie financière DGRKOR, au terme d’un arrêté pris par le gouverneur de province.

Le rôle de cet inspecteur des finances est d’auditer sur les recettes fiscales et non fiscales réalisées par la Direction générale des recettes du Kasaï Oriental, vérifier les perceptions et s’assurer de leur versement effectif dans les comptes du trésor public.

Ce poste qui est nouvellement créé par le gouverneur de province, vise l’encadrement efficace des recettes afin de lutter contre de multiples cas de détournement perpétrés dans ce service par quelques agents. ACP/Zng/May