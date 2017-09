Nomination des membres du comité de pilotage de l’électrification de la ville de Kindu

Kindu 04 sept 2017(ACP).- Le gouverneur de la Province du Maniema, Pascal Tutu Salumu a rendu publique un arrêté provincial, portant nomination des membres du comité de pilotage et d’exécution du Projet de l’électrification de la ville de Kindu, dont la copie est parvenue à l’ACP.

Au terme dudit arrêté, le premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon est nommé Président, il sera secondé par le gouverneur Tutu Salumu et le vice-gouverneur Bikenge Musimbi Gérôme, respectivement premier et deuxième vice-présidents. Le président de l’Assemble Provincial, Hubert Kindanda Kishabongo ainsi que le député Justin Kalumba Mwana Ngongo et le ministre Kokonyange Witanene sont nommés membres de la plénière.

Le gouverneur de province, Tutu Salumu Pascal, va coordonner le comité d’exécution de ce projet avec l’appui du vice-gouverneur Bikenge Musimbi et d’Ebembe Mupuka Gédéon, ministre provincial des mines et énergie.

Ce projet d’électrification de la ville de Kindu est exécuté par la Société Kosovare GRANDI GROUP LTD, sur financement du Gouvernement de la République du Congo. ACP/YWM/Kayu/KGD