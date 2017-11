Nomination des membres des commissions électorale et de recours de l’EUFKIN-Kilimani

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- Le comité exécutif de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani a nommé les membres des commissions électorale et de recours pour organiser et superviser la procédure électorale et prendre toute décision y relative, indique un document du secrétariat exécutif de cette entité sportive parvenu dimanche à l’ACP.

Aux termes de la décision du 9 novembre 2017 portant nomination des membres de la commission électorale, Bongao Likeke Pierre, Bantala Ngoma Guy, Lukalamo Nzila Serge et Mukanya Bony sont respectivement président, vice-président, secrétaire et membre.

La commission de recours a comme président Kaninda Louis, tandis que Kumbi Bienvenu et Makangu Unzola Weple en sont membres. ACP/Mat/Kgd