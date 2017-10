Nomination des membres des commissions spécialisées à l’EUFKIN-LIpopo

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Le Comité Exécutif de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo a nommé les membres de ses commissions spécialisées en vue d’assurer le bon fonctionnement du championnat de la saison sportive 2017-2018 d’après la décision n°001/1.1.3/SE/CE/EUPLIP/2017-2018 de cette entité sportive parvenue mardi, à l’ACP.

La commission de discipline et des compétitions (CDC) est composée de : Kabuya Jérôme, président, Jean-Marie Bandukisi, vice-président, Gaston Mukuta, secrétaire. Fréderic Tshibangu,: Georges Lokoni et Jean-Baptiste Kimvuka membres; pour la Commission des arbitres (CA) : Luanga Tshala (président), Magusu Kimba (vice-président), Dominique Mboma (secrétaire), membres : Ley Mafobe, Kama Fuzi et Makumbi Ndualu ; pour la commission de la presse : Jean-Luc, Ndaya Ilamboshi, Fréddy Tule et Damien Mayungu sont respectivement nommés comme président, vice-président et Secrétaire ; la Commission de conciliation et transferts a comme président : Mangoba Esele, vice-président, M’pezo-A-Kanda, secrétaire Kikabaka Ngandu et comme membres, Kembesa Diadilua, Marguerite Lolengo Kapinga et Eric Yala.

Enfin, la Commission de protocole sera présidée par Kikabaka Ngandu, secondé par Margueritte Lolengo Kapinga, vice-présidente, Eric Yala, Kacharel Lukoki et Lay Mafobe comme membres. ACP/Mat/Wet