Nord-Kivu : la 4e Edition de la journée mondiale des Mines sous le signe de la croissance et l’émergence

Goma, 04 Déc. 2017 (ACP).- Les opérateurs sociaux et économiques ont célébré lundi à Goma la journée mondiale du minier (Mining day), à travers un échange sur les perspectives de croissance économique et de l’émergence de l’industrie minière au Nord-Kivu. A cette occasion, les officiels les intervenants dans ce secteur ont appelé à faire un état de lieu pour s’imprégner de la situation générale en vue de chercher des voies et moyens pour servir la communauté.

Au lancement de la journée, le Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya a reconnu une stabilité actuellement observée dans cette partie de la RDC, soulignant que le moment est venu de revaloriser les immenses ressources que regorge la sous-région.

En cette quatrième édition de la journée du minier au Nord-Kivu, l’Autorité provinciale a notamment émis le vœu de voir intégrer les actions sociales dans l’exploitation minière pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations établies dans les zones de production. «Au regard des textes qui régissent actuellement ce secteur, les sociétés minières opérant en République démocratique du Congo sont appelées à intégrer dans leurs pipelines les plans de développement social en terme de construction des infrastructures de base, je veux dire les écoles, les hôpitaux, les marchés, les routes les adductions d’eau potable», a recommandé le Gouverneur avant d’encourager celles qui le font déjà.

Les différentes actions réalisées au Nord-Kivu grâce aux recettes générées

Julien Paluku a par ailleurs, relevé les différentes actions réalisées au Nord-Kivu grâce aux recettes générées à partir du secteur minier. L’érection des ponts, la réhabilitation des axes routiers ainsi des actions à caractère social, sont parmi tant d’autres les réalisations dans les zones de production, a relevé le Gouverneur Julien Paluku qui a mis l’opportunité à profit pour mettre en garde contre la fraude minière ; des mesures rigoureuses ayant déjà été arrêtées pour décourager la contrebande. «Je demande aux organes de la loi de punir sévèrement les fauteurs en eau trouble pour que le Nord-Kivu se classe parmi les meilleurs élèves de la lutte contre l’impunité», a recommandé Julien Paluku qui a renouvelé «l’engagement du Gouvernement provincial de la mise en place des infrastructures de base en terme d’énergie, de transport et de communication en vu de la promotion du secteur minier».

Peu avant, le ministre provincial ayant les mines dans ses attributions au Nord-Kivu, Anselme Kitakya a, dans son introduction, noté les avancées enregistrées dans l’exploitation et l’exportation de diverses substances minières produites dans les différents sites certifiés dans cette province.

Célébrée sous le thème «le secteur minier et la croissance économique de la province du Nord-Kivu», journée mondiale du minier s’est focalisée sur des sous-thèmes pertinents entre autres «les retombées des recommandations des Etats généraux du secteur des mines du Nord-Kivu», «la production minière artisanale et la croissance économique au Nord-Kivu», «la promotion de la participation de la femme dans le secteur minier du Nord-Kivu», «la responsabilité des entreprises minières dans le développement économique des communautés locales» et «évaluation, valorisation et viabilisation des sites miniers artisanaux du Nord-Kivu». Le sous-sol du Nord-Kivu regorge des minerais tels que la cassitérite, le coltan, le pyrochlore et en très courte proportion de l’or.

