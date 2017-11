Nord-Kivu : Arrestation de 3 présumés membres d’un réseau de bandits à mains armées à Kiwanja

Goma, 20 Nov. 2017(ACP).- Trois personnes présumées membres d’un réseau de bandits à mains armés ont été arrêtées dans la nuit du samedi au dimanche derniers par la Police au quartier Buturande, dans la cité de Kiwanja, a appris l’ACP des sources policières.

Selon la source, l’un des bandits serait un démobilisé des Forces armées de la RDC (FARDC) pendant que les deux autres, sont des voleurs qualifiés de réputation redoutée. Le commandant de la Police a révélé sur base des interrogatoires que les trois prévenus appartiendraient à un réseau de malfaiteurs dont les autres membres sont en fuite. Il a également indiqué que les habitants du quartier Buturande vivent, ces derniers temps dans une insécurité généralisée suite aux multiples attaques perpétrées par des personnes à mains armées qui se livrent à des vols , extorsions et rafles sur les paisibles populations.

La plus part des jeunes de ce quartier possèderaient des armes à feu et la preuve en est que deux armes ont été retrouvées dans une chambrette non habitées. Un recensement urgent s’avère indispensable pour identifier les éventuels suspects, estime la Police qui en appelle à l’implication de l’autorité municipale . ACP/Fng/Yhm/May