Nord-Kivu : avancement du projet conjoint de prévention et réponse coordonnées de lutte contre les violences sexuelles

Goma, 28 Mars 2017 (ACP).- Les participants à la réunion de copilotage du projet conjoint de prévention et réponses coordonnées de lutte contre les violences sexuelles en RDC tenue mardi 28 mars à Goma entre les parties prenantes au projet à savoir les organisations de mise en œuvre et les agences du système des nations unies exécutants le projet, UNICEF, UNFPA et ONU femmes se sont déclarés satisfaits de son évolution.

M. Kitsa Bembeleza, directeur de cabinet de la ministre provincial du Genre au Nord-Kivu a estimé que l’état d’avancement des activités dans le cadre du projet est positif et les résultats attendus ont atteint un degré considérable. Il a cité pour preuve les assistances multisectorielles reçues par les victimes et qui ont aidé à la réinsertion sociale de ces dernières. «La formation des leaders communautaires locaux qui sont à ce jour acteurs dans la prévention et la protection des femmes, sont aussi à mettre dans le cadre des acquis du dit projet», a souligné Kitsa Bembeleza.

Il a invité les partenaires œuvrant dans le secteur de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre à travailler en synergie pour la réalisation des résultats escomptés. Ce projet vise contribuer à la réduction des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Nord-Kivu et en Ituri par des actions coordonnées de préventions et de réponses. Au Nord-Kivu, le projet est mis en œuvre dans Walikale-centre, Itebero, Beni, Oïcha, Lubero, Rutshuru, Mutwanga, Kalunguta, Musienene, Kayna, Magurejipa, Kibirizi et Bambo. ACP/Fng/JGD