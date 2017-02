 Nord Kivu : la cohabitation pacifique entre les ethnies de Bwito-Rutshuru préoccupe Julien Paluku

Goma, 27 Fév. 2017 (ACP).- Les voies et moyens pour cimenter la cohabitation entre les différentes ethnies établies dans la chefferie de Bwito en proie ces derniers temps à des divisions, a été ce lundi 27 février au centre des échanges entre le Gouverneur Julien Paluku et la commission de notables pour la pacification de cette partie du territoire de Rutshuru.

Selon M. Jean-Marie Mudahemuka, à la tête de cette délégation, des avancées sont enregistrées sur terrain notamment avec l’engagement des uns et des autres à rétablir la confiance entre les différentes communautés établies dans cette chefferie où Hutu, Nande, Hunde ont longtemps vécu en toute symbiose. «Des contacts pris sur terrain témoignent et rassurent que la paix est possible dans la chefferie de Bwito où toutes les ethnies», a signifié le Chef de la délégation constituée des délégués issus de trois principales ethnies de la contrée.

Sur place les notables membres de cette délégation disent avoir essentiellement véhiculé le message de la cohabitation pacifique tout fustigeant la constitution des milices d’autodéfense à caractère ethnique.

Aux jeunes qui traînent encore les pas au sein des milices locales et tribales, l’appel a été lancé afin qu’ils déposent volontairement les armes et choisir l’intégration soit dans la Police ou l’armée, s’ils veulent la pays sous le drapeau. La chefferie de Bwito est en effet confrontée à des tensions interethniques par milices interposées à la base des tueries et des incendies des maisons.

Ces affrontements ont occasionné des déplacements des populations.Kanyabayonga, Kibirizi, Bwalanda, Birundule, Nyanzale sont parmi tant d’autres les bourgades visitées par la délégation qui a mis sur pied des sous-commissions locales avec comme mission de véhiculer le message de paix et surtout refaire une nouvelle vie ensemble en oubliant le passé. ACP/Fng/JGD