Nord-Kivu : le commandement de la PNC déterminé à mettre un terme à l’insécurité

Goma, 26 Août 2017 (ACP).- Le commissaire général adjoint en chargé de l’Administration, renseignements et opérations, au sein de l’Etat-major de la Police nationale congolaise, Philémon-Patient Mushid Yav, a effectué vendredi une visite de reconnaissance au Nord-Kivu dans les perspectives d’envisager des mesures visant à affermir la sécurité de la population et de leurs avoirs.

Il a inscrit sa mission dans le cadre de la réorganisation des Unités affectées au Nord-Kivu en faisant un constat et un état de lieu ; la finalité étant de se faire une idée exacte sur les difficultés et problèmes auxquels font face les agents de la police dans cette province pour y trouver, d’une manière immédiate, des solutions urgentes. «Le président de la République prône pour une paix des braves sur l’ensemble de la province en particulier comme sur toute l’étendue de la RDC», a assuré le Commissaire général adjoint, Philémon-Patient Mushid Yav, qui projette élargir sa mission d’inspection sur les villes de Beni et Butembo.

Les droits de l’homme évoquée avec Mme Georgette Gagnon

La situation de droit de l’homme et les conditions de violences faites aux femmes, a été évoquée, au cours de l’audience accordée vendredi par le gouverneur de la province, Julien Paluku, à la directrice de la division de la coopération technique et des opérations du bureau de nations unies aux droits de l’homme, Mme Georgette Gagnon. Les deux personnalités ont convenu pour la poursuite de la coopération entre le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme et le gouvernement provincial du Nord-Kivu.

Mme Georgette Gagnon a rassuré la disponibilité de sa structure d’œuvrer avec les autorités provinciales du Nord-Kivu pour qu’ensemble, les efforts soient conjugués pour garantir à tout citoyen le droit à la santé, à l’éducation, à la protection des femmes et des enfants.

Elle a enfin émis le vœu de voir le dialogue permanent être renforcé entre les autorités politico-administratives et la population pour un avancement harmonieux des causes liées aux droits humains dans leur ensemble. ACP/YWM/BSG/JGD