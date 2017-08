Nord-Kivu : Endossement du plan de travail  du secteur de la santé pour le 2ème semestre 2017

Goma, 04 août 2017(ACP).- les éléments à intégrer dans le contrat unique censé couvrir les besoins du secteur de la santé pour le 2ème semestre 2017 dans la province du Nord Kivu, ont été endossés et validés jeudi 3 août à Goma, au cours d’une réunion du comité provincial de pilotage du secteur tenue sous la supervision du ministre provincial de la Santé au Nord-Kivu, Dr Martial Kambumbu Kayenga.

Dans son intervention, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de contribuer à la mise en œuvre effective et à la coordination des interventions dans un contexte de l’amélioration de la qualité de la couverture des interventions sanitaires, avant de relever que la non appropriation, par certains partenaires de la planification pour l’intérêt collectif, constitue une de plus grandes faiblesses du plan précédent.

Pour le ministre provincial Kambumbu, les résultats obtenus constituent une valeur ajoutée à la planification ainsi qu’à la façon de rendre compte à chaque instance pour la réussite du contrat unique au Nord-Kivu.

Le partage du niveau de mise en œuvre du plan de travail du premier semestre 2017 et de ses performances, la validation du plan de travail multi bailleur intégré du 2èmesemestre 2017, sont les deux principaux points au centre des échanges en prélude de la signature du contrat unique censé couvrir les actions à réaliser au cours de cette seconde moitié de l’Exercice 2017.

La coordination des interventions, le pilotage de l’action sanitaire, l’encadrement des zones de santé, le renforcement des capacités, le suivi et l’évaluation, la gestion des médicaments et intrants spécifiques, la qualité des soins, la gestion des ressources matérielles, financières et humaines, l’inspection et le contrôle, l’information sanitaire, la communication pour la santé, la surveillance épidémiologique, l’hygiène et la salubrité puis enfin l’enseignement des sciences de la santé ; sont les actions à réaliser à travers les trente-trois zones de santé que compte le Division provinciale de la Santé au Nord-Kivu grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers. ACP/FNG/Wet/KJI