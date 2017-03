Nord-Kivu : un important lot de matériels de protection contre la grippe aviaire remis au Gouvernement provincial

Goma, 28 Mars 2017 (ACP).- Mme Tiphaine Bueke, coordinatrice a.i Zone de de la FAO remis mardi 28 mars au ministre provincial en charge de l’Agriculture, pêche et élevage au Nord-Kivu, Christophe Ndibeshe Byemero un important lot de matériels et équipements de protection contre la grippe aviaire.

Le ministre Ndibeshe a exprimé la gratitude du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu au FAO en soulignant que les agents commis aux postes frontières n’auront plus la crainte d’enter en contact avec la maladie lors de contrôles aux différends sites de surveillance, avant de recommander l’utilisation en bon escient de ce matériel.

Pour la Coordonnatrice intérimaire du FAO Zone Est, cette dotation constitue une réponse aux différentes recommandations récemment formulées par les autorités tant nationales que provinciales face à l’alerte ayant fait état de la déclaration de la grippe en Ouganda, pays avec lequel le Nord-Kivu partage une longue frontière terrestre. Mme Tiphaine Bueke en a profité pour réaffirmer l’accompagnement du FAO au Gouvernement de la RDC dans le cadre d’une coopération de longue date.

Ce matériel est constitué des combinaisons, des bottes, des masques, des gants, des gantelets, des soupapes respiratoires, des manteaux de laboratoire et des lunettes qui vont être déployés dans les sites de contrôle instituées par l’Autorité provinciale.

Les poste frontières de Kasindi, Kyavinyonge, Vitshumbi, Nyakakoma, Ishasha, Munyagwa, Bunagana, Kibumba, Petite et Grande Barrière ont été ainsi déclarés sites de surveillance maximale des produits avicoles en provenance des États voisins de la province du Nord-Kivu. Frontalière avec le Rwanda et l’Ouganda, la province du Nord-Kivu importe de ces pays, une quantité considérable, des poules pondeuses, des poulets à chairs, des poussins et des œufs. ACP/Fng/JGD