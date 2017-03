Nord-Kivu : le ministre de PME sensibilise à la cohabitation pacifique dans le Bwito-Rutshuru.

Goma, 02 Mars 2017 (ACP).- Le ministre en charge de Petites et moyennes entreprises, Eugene Serufuli Ngayabaseka et le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya ont effectué mercredi 01er mars une mission éclaire de sensibilisation dans le cadre de la cohabitation pacifique dans le Bwito-Rutshuru, en proie à une instabilité attribuée à des milices à connotation ethnique.

Dans des meetings populaires à l’intention des foules d’habitants établis dans les deux agglomérations visitées, les deux personnalités ont appelé à la cohabitation légendaire qui a caractérisé les communautés établies dans cette partie.

Eugene Serufuli et Julien Paluku ont tour à tour assuré de bons rapports entre eux contrairement aux dires distillés à longueur des journées faisant étant d’une rivalité qui exacerberaient la cohabitation entre les communautés qui ont pourtant un passé commun depuis des siècles.

« Entre Julien Paluku et Eugene Serufuli il n’y a aucun problème et personne d’entre nous personne ne peut être à la base de l’instabilité qui sévit dans les agglomérations de la chefferie de Bwito », a assuré (en Swahili) le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu pour qui la population est victime d’une diabolisation véhiculée par des personnes mal intentionnées. Il a appelé toutes les communautés à cohabiter comme par le passé tout en appelant tous les déplacés à retourner dans leurs milieux localités respectives. Julien Paluku a surtout promis une assistance en médicaments pour les structures sanitaires ainsi qu’une intervention en faveur des écoles ayant été plus affectées par ces attaques non justifiées.

Pour le ministre Eugene Serufuli Ngayabaseka, Gouverneur honoraire du Nord-Kivu, les relations entre lui et son successeur Julien Paluku, sont et restent au beau fixe surtout qu’ils sont tous préoccupés par les initiatives visant à rétablir la paix entre dans la contrée de Bwito et sur l’ensemble de la Province.

« Croyez à nos paroles surtout que nous ne sommes entrain de faire une mise en scène », a assuré le ministre en charge de Petites et moyennes entreprises également natif de Nyanzale avant d’affirmer être en contacts permanents avec son successeur au sujet des toutes les questions ayant trait avec la stabilité du Nord-Kivu.

Cette descente des deux personnalités dans la cette partie du territoire de Rutshuru intervient après qu’une tournée de la délégation de notables envoyée par le Gouverneur Julien Paluku pour la pacification soit passée pour la même cause inscrite dans le cadre de cimenter la paix. ACP/Kayu/Wet