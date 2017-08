Nord-Kivu : renforcement de la mesure interdisant l’importation de la volaille et ses sous produits

Goma, 18 Août 2017 (ACP).- Le ministre provincial de l’Agriculture, élevage et pêche, Christophe Ndibeshe, a appelé les agents de l’inspection provinciale sous sa tutelle à renforcer la mesure interdisant l’importation de la volaille et de ses sous produits compte tenu du fait que la grippe aviaire sévit toujours en Ouganda depuis le mois de janvier dernier. «La mesure préventive de la grippe aviaire reste de strict respect et l’importation de la volaille continue d’être d’application», a rappelé le Ministre provincial Ndibeshe partant du constat selon lequel la présence sur le marché de Goma de la volaille d’une origine

douteuse nécessite une attention soutenue.

Bien que les inspecteurs n’aient détecté aucun cas de la maladie, les organisations en charge de la santé animale doivent rester en alerte pour confirmer soit infirmer que le danger due à la grippe aviaire a déjà été maitrisée avant la levée de la mesure soit levée.

Le ministre a ainsi mis en garde toute tentative de fraude prévenant qu’un barème des sanctions est prévu à travers l’arrêté pris à ce sujet par le Gouverneur. De son coté, l’inspecteur provincial de l’Agriculture, pêche et élevage au Nord-Kivu, Gilbert Ndabagera, a promis transmettre fidèlement ces instructions du ministère de tutelle à tous ses collaborateurs notamment ceux œuvrant au niveau des postes frontières. ACP/Fng/JGD