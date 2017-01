Nord-Kivu : la situation humanitaire en 2016 jugée précaire dans le territoire de Walikale

Goma, 24 Janv. 2017 (ACP).- Mme Marie Claire Bangwene, administrateur du territoire de Walikale , le plus vaste des territoires de la province du Nord-Kivu, a jugé précaire, dimanche au cours d’une interview accordée à la presse locale, la situation humanitaire de 2016 dans sa juridiction, a appris mardi l’ACP de la Radio Communautaire de Walikale (RCWA).

Selon cette autorité de la territoriale, cette situation déplorable est due à l’intense activisme des groupes armés qui déstabilisent la quiétude publique dans cette partie du pays.

Ces actes répétitifs des hors –la-loi, a-t-elle fait savoir, ont provoqué des déplacements massifs des populations vers des milieux jugés favorables sur le plan sécuritaire, avant de reconnaître l’action salutaire des ONGS dans l’assistance en vivres et non vivres en faveur de ces déplacés. Elle a enfin sollicité l’implication du gouvernement central dans l’optique de l’anéantissement de ces groupes armés, avant de louer les efforts déjà déployés par le chef de l’Etat qui portent déjà des fruits.

Vers la fin des conflits entre communautés dans la chefferie de Bwito

Par ailleurs, dans cette même Province, le chef de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, a initié à Kikuku des dialogues entre les différentes communautés établies dans cette contrée, principalement les Hutu, Hunde et Nande, décidées d’enterrer leur hache de guerre.

Une source de la section DDRRR de la Monusco rapporte que cette campagne de sensibilisation à la cohabitation pacifique partie des villages de Kibirizi, Kikuku et Nyanzale, a abouti à la mise sur pied d’une structure dénommée «Comité de paix, réconciliation et développement de Bwito». Les députés, les leaders communautaires, les délégués de la société civile et l’administrateur du territoire de Rutshuru ont pris part à ces assises. ACP/Mat/Fmb