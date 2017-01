Nord-Kivu/Genre : les leaders communautaires de Walikale engagés dans la lutte contre les violences sexuelles

Goma, 31 Janv. 2017 (ACP).- Les responsables communautaires du territoire de Walikale, Province du Nord-Kivu, viennent d’opter pour la mise sur pied d’un comité mixte de synergie communautaire de lutte contre les violences sexuelles en vue du changement de mentalité et de la sensibilisation de la population sur les violences faites à la femme dans cette partie du pays, a appris mardi l’ACP.

Cette structure est constituée des Enseignants, leaders communautaires et chefs de ménages de Pinga, Itebero, Mubi et Walikale-centre à l’issue d’une formation appropriée organisée récemment dans ces contrées par l’ONG « Hope in action ».

Pour Emmanuel Bendera, Président du comité de suivi de Walikale, ces formations reçues dans le cadre du projet conjoint de prévention et réponses coordonnées de lutte contre les violences sexuelles en

République démocratique du Congo, ont contribué à une compréhension commune de l’implication des leaders communautaires et surtout celle des hommes dans la lutte contre ce fléau.

De son côté, l’assistante technique du projet conjoint de prévention et réponse coordonnées de lutte contre les violences sexuelles chez Hope in action, Sabina Mubi, a indiqué que la stratégie d’impliquer tout le monde, surtout les leaders communautaires, s’avère très efficace car, chacun à son niveau, a la capacité de faire adhérer beaucoup des personnes sous sa direction.

Les participants ont compris que la lutte contre les violences sexuelles, qui n’est pas uniquement une affaire des femmes, devra bénéficier également de leur engagement. ACP/Mat/May