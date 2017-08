Nord et Sud-Kivu : un plan d’activités agricoles pour la planification de la saison culturale B 2017

Goma, 15 Août 2017(ACP).- Les parties prenantes à l’atelier d’évaluation de la saison A 2017 et la planification saison B 2017, partenaires du programme CIAT/Harvest Plus, ont adopté, le week end dernier à Goma, un plan d’activités agricoles visant à améliorer les récoltes par la production et la dissémination des semences de cultures bio fortifiées, en vue de faire face aux défis ayant marqué la saison A 2017.

Deux jours durant, une cinquantaine de partenaires venus des provinces du Nord et Sud-Kivu ont conclu que la saison culturale A 2017 a été caractérisée par des calamités naturelles, particulièrement dans le territoire de Rutshuru où, en plus de la sécheresse prolongée, les chenilles ont ravagé la quasi-totalité des semences distribuées aux cultivateurs.

Ils ont formulé plusieurs recommandations, notamment la réduction des superficies destinées à la production des semences, la diminution en quantité des semences bio-fortifiées à redistribuer aux partenaires suivant une certaine règlementation, l’utilisation des variétés de semences capables de résister aux chenilles dévastatrices, la surveillance régulière des sites à cultiver, l’accompagnement des partenaires à travers des formations de capacitation sur les nouvelles techniques de production et la protection des cultures.

Toutes ces mesures contribueront à surmonter les difficultés rencontrées au cours de la saison culturale A2017, a indiqué le coordonnateur du Service national des semences au Sud-Kivu, Biakombe Jonathan.

Pour sa part, l’enseignant chercheur de l’Unité de production et de protection des végétaux aux Universités de Lubumbashi et de Bukavu, Pr. David Bugeme, a invité les partenaires dans la filière semencière de HarvestPlus à recourir plus souvent aux mesures préventives pour la prochaine saison B, avant d’insister sur la propreté des champs et l’ abandon prolongé des champs qui favorise, a-t-il averti, le développement de chenilles et autres charançons r au grand détriment des cultures.

Après le lancement, le 15 septembre prochain à Rutshuru, de la campagne agricole pour le Nord-Kivu, CIAT/HarvestPlus procédera à la même activité dans la province du Sud-Kivu ainsi qu’à l’organisation d’une foire agricole régionale à Kavumu, au Sud-Kivu, du 28 au 31 octobre prochain, a indiqué son Coordonnateur national, Antoine Kanyenga Lubobo.

ACP/Fng/Mat/Cfm/Gk