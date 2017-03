Nourdine leader de la phase aller du championnat de division I de l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Nourdine AC est leader du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau avec 55 points pour 19 matches livrés, indique le classement rendu public jeudi par le secrétariat exécutif de cette entité sportive.

Il est talonné par l’US Kinkole 45 points, l’AC Okinawa 44 points et le FC Muteba 36 points pour le même nombre de matches.

New OC Masina (25 points) se trouve au milieu du classement, tandis que le FC Paulino, lanterne rouge, totalise 7 points.

Le classement à l’issue de la 19ème et dernière journée de la phase aller s’établit comme suit : Nourdine 55 points, Kinkole 45 pts, Okinawa 44 pts, Muteba 36 pts, Semendua 36 pts, Brother 32 pts, Miki 31 pts, Maluku 31 pts, Don Fils 28 pts, Masina 25 pts, Aiglons 24 pts, CFOM 23 pts, Espoir de Mikonga 21 pts, New Sablière 19 pts, Ebanga 18 pts, Ouragan 17 pts, Mikondo 15 pts, Plateau 15 pts, Brême 11 pts et Paulino 7 points. ACP/Kayu/Wet