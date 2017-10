Nouveau bilan de l’attentat de Mogadiscio : 358 morts

Kinshasa, 22 oct. 2017 (ACP).- L’attentat au camion piégé perpétré le 14 octobre dans le centre de Mogadiscio a fait au moins 358 morts et 228 blessés, a annoncé en week-end le gouvernement somalien cité par la FAAPA.

Le nombre de victimes de cette explosion, la plus meurtrière de l’histoire de la Somalie, a atteint 642 personnes, dont 358 morts, 228 blessés et 56 disparus, a indiqué le ministre somalien de l’Information, Abdirahman Osman, signalant que 122 blessés ont été envoyés par avion en Turquie, au Soudan et au Kenya.

Un camion chargé d’explosifs a détoné dans un quartier très animé de Mogadiscio, tuant au moins 276 personnes et blessant plus de 300 autres. L’explosion est considérée comme la pire attaque que le pays ait connue depuis trois décennies de violence. ACP/Mat/Kgd