Un nouveau centre culturel français inauguré prochainement à Goma

Kinshasa, 15 octobre 2017 (ACP).- L’Institut français de Goma sera inauguré le 20 octobre 2017 par l’ambassadeur de France en République Démocratique du Congo, M. Alain Rémy, en présence des autorités locales, de l’envoyée spéciale française pour les Grands Lacs, l’ambassadrice Sophie Makame, et des représentants des ambassades de France à Kigali, à Kampala et à Bujumbura, annonce un communiqué de presse de la représentation diplomatique de ce pays à Kinshasa parvenu samedi à l’ACP.

Le centre, dénommé « Halle des Volcans », dernier-né d’un réseau mondial de coopération culturelle pour la région de Grands lacs qui compte près de 100 Instituts français et 800 Alliances françaises, indique le document. A l’instar des Instituts français de Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et de l’Alliance française de Kisangani, la Halle des Volcans aura pour vocation de faire vivre la francophonie dans toutes ses dimensions, renseigne le communiqué.

il s’agit de la francophonie linguistique, avec des cours de français de qualité, et la possibilité d’obtenir des diplômes officiels certifiant les compétences en français , la francophonie culturelle, à travers diverses manifestations – spectacles, débats, ateliers de création, artistes en résidence – qui seront organisées en partenariat avec des institutions locales , la francophonie scolaire et universitaire, avec un centre d’examens et un espace Campus France, pour les jeunes congolais souhaitant partir étudier en France , la francophonie économique car l’Institut accueillera une antenne de la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise (CCIFC), qui sera inaugurée et enfin, la francophonie au sein des Nations Unies où 40 agents non-francophones de la Mission de l’ONU pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) reçoivent depuis le 2 octobre une formation intensive en français.

L’Institut français de Goma s’adresse en priorité à la jeunesse de la région. Il mettra l’accent sur les nouvelles technologies.

Avec l’appui d’entrepreneurs de la FrenchTech, qui feront le déplacement à Goma, près de 70 jeunes « développeurs » de la région participeront à un « Hackathon », un concours de 48 heures, en marge de l’inauguration qui récompensera plusieurs projets d’innovation en robotique, santé et agriculture connectées. Les lauréats seront ensuite accompagnés pendant un an par « IF: Lab », premier incubateur de start-up en RDC, ajoute la source.

En attendant l’ouverture d’une bibliothèque-médiathèque équipée d’outils numériques de pointe, le café « Nyumbani », proposera, outre une restauration légère, des liseuses et une sélection de revues francophones, indique-t-on. ACP/Myh/May