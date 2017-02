Un nouveau président à la tête de la Convention démocratique du peuple.

Kinshasa, 26 février 2017(ACP).– Le collège des fondateurs de la Convention démocratique du peuple (CODEP), parti cher à feu Cleophas Kamltatu Masamba a ‘installé samedi un comité de crise à la tête du parti, au cours d’une réunion tenue à son siège à Kinshasa.

A l’issue de cette rencontre, Mme Kongolo Bibomba Bernadette a été désignée Présidente nationale et les camarades Benoît Nsanpu et Mariam Shakila respectivement Secrétaire général et Secrétaire général adjointe. Cette démarche vient de mettre fin aux spéculations, aux désordres occasionnés par la démission au poste de président national du camarade S. Luzanga Shamandevu, devenu par conséquent simple membre du parti. .

La Codep a été fondée en 2005 par feu C. Kamitatu Masamba.

ACP/FNG/Kgd