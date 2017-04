Un nouveau programme de formation en faveur des médecins vétérinaires à l’UPN-Kinshasa.

Goma, 13 avril 2017(ACP).- L’Université pédagogique nationale de Kinshasa organise à partir de cette année un programme de formation dans le cadre du renforcement des capacités en faveur des médecins vétérinaires, a annoncé mercredi 12 avril, le Pr Justin Masumu de l’UPN, en séjour de travail au Nord-Kivu.

le Pr Justin Masumu l’a déclaré au sortir des échanges avec le ministre provincial ayant dans ses attributions l’Agriculture et l’élevage au Nord-Kivu, Christophe Ndibeshe Byemero.

« Après évaluation faite, l’on s’est rendu compte qu’il y a nécessité de voir les professionnels de la Médecine vétérinaire être renforcé en connaissances supplémentaires avec une particularité sur le Nord-Kivu, province où l’élevage est fortement pratiqué », a indiqué en substance le Pr Justin Masumu de la faculté de Médecine vétérinaire à l’Université pédagogique nationale.

Ce nouveau programme dont le démarrage effectif est annoncé pour l’année 2018, piloté conjointement avec l’UPN et l’Université de Kinshasa en collaboration avec trois autres Universités belges, vise non seulement le renforcement des compétences des vétérinaires mais également le personnel impliqué dans la santé tant animal qu’humaine. Il va essentiellement reposer sur le diagnostic épidémiologique et la socio économie de la santé animale en plus de l’épidémiologie.

Outre l’annonce du démarrage de cette formation très appréciée pour son importance au ministère de l’Agriculture au Nord-Kivu, le Pr Masumu a également fait état de l’expérimentation, au laboratoire vétérinaire de Goma, d’un test rapide de l’Ebola mis sur pied par une Université japonaise. ACP/FNG/Kayu/KGD/AWA