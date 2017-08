Le nouveau secrétaire général à l’ESU pour un travail de synergie

Kinshasa, 22 Août 2017 (ACP). – La nouvelle secrétaire générale de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Mme Wivine Yenga Wassako, qui a pris possession de son nouveau poste au cours de la cérémonie de remise et reprise organisée, mardi, avec son prédécesseur, s’est engagée à travailler en synergie avec tous les cadres et agents de cette administration pour relever les grands défis. «Nous allons nous atteler à relever les grands défis dans cette grande administration de l’ESU sur les plans administratif et social», a-t-elle dit, sollicitant l’implication de tous les 12 (douze) secteurs qui composent cette administration pour un travail d’excellence et de qualité en vue d’un avenir radieux de l’ESU en RDC.

Mme Yenga a remercié le Chef de l’Etat et les autorités gouvernementales pour le choix porté sur sa modeste personne pour gérer cette administration. Mme Wivine Yenga, qui a gravi tous les échelons au sein de l’administration de l’ESU, où elle a fait ses premiers pas en 2003, exerçait les fonctions de directeur chef de service chargé des établissements privés de ce secteur. Elle remplace à ce nouveau poste Mme Alula Lioke Nyota. ACP/Fng/Mat/JGD