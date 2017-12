Un nouveau système d’épuration d’eau installé à Bulungu 

Kinshasa, 02 Déc. 2017 (ACP).- Un nouveau système d’épuration d’eau potable a été installé à Bulungu, dans la province du Kwilu, avec l’aide de la coopération japonaise, indique l’ambassade de ce pays à Kinshasa, dans un communiqué parvenu samedi à l’ACP.

Selon la source, ce système d’épuration d’eau, alimenté par énergie solaire, permet de fournir par jour plus de 8.000 litres d’eau purifiée répondant aux normes internationales standards de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), grâce à un mécanisme de filtration sableuse qui n’utilise pas de produits chimiques.

Financé à hauteur de cent-quatre-vingt-un-mille-six-cent-six dollars américains (181.606 US$) dans le cadre du programme de « dons non remboursables aux microprojets locaux » contribuant à la sécurité humaine, l’accord pour la construction de cette mini-station a été conclu à Kinshasa le 11 mars 2016 entre l’ambassade du Japon et l’Association des Ressortissants de Fatima (AREFA).

L’accès à l’eau potable est l’un des plus grands défis pour créer les conditions favorables au développement social et économique d’un pays, a souligné le conseiller et chef de mission adjoint de l’ambassade du Japon en RDC, Yukuo MURATA, qui a procédé à l’inauguration de cette mini-station le 25 novembre dernier.

La disponibilité d’eau en quantité et qualité suffisantes, a-t-il précisé, permet d’une part de diminuer de manière significative les maladies d’origine hydrique et d’autre part d’améliorer l’assainissement et l’hygiène.

Il a émis l’espoir que les bénéficiaires de ce projet, principalement les femmes, pourront consacrer plus de temps à s’occuper d’autres activités et que les enfants pourront aller à l’école en lieu et place de parcourir des kilomètres pour approvisionner les foyers en l’eau. ACP/YWM/Bsg/May