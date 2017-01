Un nouvel équipementier pour les Léopards de la RDC

Kinshasa, 15 janv. 2017 (ACP).– O’neills est le nom du nouvel équipementier devant habiller désormais l’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, indique radiookapi.net.

L’équipementier des Léopards a dévoilé samedi les nouveaux maillots de la RDC qui seront utilisés à partir de la campagne de la CAN (Coupe d’Afrique des nations)-Gabon 2017.

Le premier maillot domicile a deux couleurs dominantes : le bleu couvre l’abdomen avec une carte de la RDC bien visible et le rouge le thorax y compris les épaules. Une bande jaune relie les deux parties et est au niveau de la poitrine. Le drapeau de la RDC se situe sur la poitrine à gauche tandis que le logo de la FECOFA (Fédération congolaise de football association) est à droite comme pour tous les autres maillots. Le short est tout rouge avec deux petites bandes jaunes. La couleur des chaussettes n’a pas été dévoilée.

Les Léopards porteront une vareuse toute blanche avec cette fois une bande bleue au niveau de la poitrine pour les matches à l’extérieur. Une bande rouge entourée de jaune est visible en bas du short qui est à dominante blanche.

Pour ce qui est des gardiens de but, le premier maillot est à dominante jaune pour couvrir l’abdomen avec une carte de la RDC bien visible et rouge au niveau du thorax et les épaules. Une bande bleue relie les deux parties. Le short est tout rouge avec deux petites bandes jaunes.

Sur le deuxième maillot, la couleur noire couvre l’abdomen avec un gros logo de FECOFA bien visible et le vert au niveau du thorax y compris les épaules. Une bande jaune au niveau de la poitrine relie les deux parties. Le short est noir avec une bande rouge en bas et deux petites bandes jaunes.

Le maillot se vend à 64 $US et le short à 32 $US pour les adultes, 45 $US le maillot et le short à 26 $US pour les enfants. ACP/Kayu/Kgd