Nouvelle Génération croise Lolo mercredi en division II de l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 07 nov. 2017 (ACP) – Nouvelle Génération croisera l’AC Lolo, mercredi au terrain Parc 5 du stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle dans la commune de Kalamu, en match de la 3ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

En deuxième explication, l’AS Fueto accordera son hospitalité au FC Les Chérubins.

La suite du calendrier de la même journée est la suivante : FC Victoire-TP RJCC, AS La Grace-FC Renaissance, New Energie Liwanda-Union fait la force, OC Dream Team-EF La Sagesse, FC Espoir de Kalamu-FC Bokande, RC Bandal-EF La Colombe, New Kalamu-US Selembao et AS Telema Barumbu-AS Etoile du Seigneur. ACP/Mat/Kgd