Nul préjudiciable des Léopards face aux Diables Rouges du Congo (1-1) au CHAN-Kenya 2018

Kinshasa, 20 août 2017 (ACP).- Les Léopards de la RDC, tenants du titre, ne défendront pas leur couronne continentale en janvier 2018 au Kenya, après un nul préjudiciable de 1-1 concédé devant les Diables Rouges du Congo, samedi au stade des Martyrs, en mach retour du 3ème et dernier tour des éliminatoires du 5ème championnat d’Afrique des nations de football, zone Centre.

Tenus une deuxième fois en échec après le nul blanc (0-0) du match aller ramené du stade de la Concorde de Kintele, dans la banlieue brazzavilloise, le vendredi 11 août, les fauves de la RDC quittent la compétition à un moment où l’on ne s’y attendait pas.

Les poulains du coach Zahera Mwinyi, qui étrennait ses galons de sélectionneur national des joueurs locaux en remplacement de Jean Florent Ibenge Ikwange, n’ont pas pu assouvir tous les appétits qu’ils avaient suscités auprès du public sportif de la RDC.

Le nouvel entraîneur a placé sa stratégie sur l’incontestable Matampi Vumi Ley dans les perches tout en reposant son canevas tactique sur la grande solidité défensive de l’AS V. Club par la présence de Glody Ngonda Muzinga comme latéral gauche, Yannick Bangala Litombo et Padou Bompunga Botuli comme arrières centraux, appuyés sur la droite par le puissant Djo Isama Mpeko du TP Mazembe. Tout a paru se compliquer de manière visible avec l’alignement au milieu de terrain de Gikanji Docksa du DC Motema Pembe et Mika Michée du TP Mazembe, très faibles tous les deux dans l’animation offensive et surtout incapables de changer le rythme de jeu pour déstabiliser les Diables Rouges.

En attaque, Zahera Mwinyi a simplement porté son choix sur des éléments du DC Motema Pembe que sont Francis Kazadi Kasengu, sur l’aile droite, et Jean-Marc Makusu Mundele en soutien à l’avant-centre Ben Malango Ngita du TP Mazembe – en remplacement de Bongonga Vinny du DC Motema Pembe, titularisé huit jours auparavant à Brazzaville – sans parler de l’inexplicable appel sur l’aile gauche de Meschak Elia Lina du TP Mazembe en manque criant de vitesse, son arme fatale, puisque pas quasiment du tout utilisé par son club d’origine au championnat national comme en compétitions africaines, alors que tout le monde sait que la percussion dans ce secteur ne pouvait être amenée que par Chadrack Muzungu Lukombe de l’AS V. Club.

En opérant comme il l’a fait, Zahera Mwinyi n’a pas tenu compte du rendement des Diables Rouges lors de la première manche avec la vitesse d’exécution des ailiers Mathaus Botamba, sur la droite, et Junior Makiesse, sur la gauche, qui s’étaient déjà montrés dangereux malgré la puissance et la classe de Ngonda et Isama, dans leurs couloirs. Surtout celui de l’attaquant de pointe Taurès Ngombe, très remuant, sans aucun complexe devant le statut de ses gardes du corps directs, Bangala et Bompunga, à la recherche constamment des solutions individuelles…

Tout s’est joué en quatre minutes en fin de première période. Jean-Marc Makusu Mundele (35ème) a repris de l’intérieur du pied gauche un centre à mi-hauteur de Francis Kazadi Kasengu, servi de la tête par Isama Mpeko sur le flanc droit pour l’ouverture du score en faveur des Léopards : 1-0. Tout de suite après, sur un corner rapidement joué par Itoua Béranger, Taurès Ngombe (49ème) a surgi au premier poteau pour couper, d’un coup de tête rageur, la trajectoire de la balle pour causer des dégâts déplorables en mettant le ballon entre le gardien Matampi Vumi et Isama Mpeko, collé au poteau droit, sans aucune réaction : 1-1.

Au retour des vestiaires, Zahera Mwinyi a décidé enfin de jeter dans la bataille Chadrack Muzungu, qui a effectivement mis le feu dans l’arrière-garde des Diables Rouges par ses chevauchées et ses tentatives audacieuses après avoir remplacé le fantôme qu’a été Méschack Elia. Déogratias Kanda a-Mukok du TP Mazembe et Vinny Bongonga du DC Motema Pembe ont beau respectivement prendre les places de Francis Kazadi (61ème) et Jean-Marc Kazadi (79ème), la créativité est aussi restée absente dans l’entrejeu de la part de Gikanji et Mika. Alors, sûrs de leur fait, les Diables Rouges se sont contentés de gérer le temps en opérant intelligemment en contre-attaques pour protéger leur but en or.

Et, pour la première fois de l’histoire, en 5 éditions, les Léopards ne seront pas à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des locaux dont ils détiennent encore le trophée après avoir remporté celle de Côte d’Ivoire 2009.

Revanche et qualification pour les Mourabitounes

Accroché (2-2) au match aller à Nouakchott, la Mauritanie s’est rachetée en allant s’imposer au stade Modibo Keita, à Bamako, face au Mali (1-0) et valider son billet pour Kenya 2018. Pour s’éviter toute mauvaise surprise, les Mourabitounes n’ont donc pas fait les choses à moitié face aux Aigles maliens, finalistes de la dernière édition. Un penalty raté d’Abdoulaye Gaye (13ème) et un but sur un exploit individuel de Karamohko Moussa Traoré (27ème), voilà ce que l’on retiendra de cette rencontre qui s’est terminée par des échauffourées, les supporters maliens en colère se livrant notamment à des jets de projectiles.

Il est à noter que le Mali a disputé toute la seconde période à dix contre onze après l’expulsion de son défenseur Sékou Diarra. Eliminés par les Maliens de l’édition précédente, Rwanda 2016, les Mauritaniens se sont offert une belle revanche deux ans plus tard, en plus sur le terrain de leurs adversaires.

Une sorte de miracle à Abidjan

La Côte d’Ivoire s’est, en revanche qualifiée au finish face au Niger. Battus (1-2) à Niamey une semaine plus tôt lors du match aller, les Éléphants ont réussi à renverser le Mena (1-0), à Abidjan. Un but de Sanfo Sylla, au moment où le stade se vidait, a évité le pire à la « bande d’Ibrahim Kamara » devant une équipe du Mena décomplexée qui n’était pas venue regarder la mer à Abidjan.

Bien disposés sur le terrain avec une défense en béton et une attaque qui essayait de prendre à défaut leur hôte, les Nigériens ont tenu en respect les Ivoiriens jusqu’à la pause et même au-delà du temps réglementaire, puisque c’est dans le temps de récupération que les Ivoiriens leur ont porté le coup fatal (1-0, 90+7).

Sanfo Sylla, comme un tireur en embuscade, a choisi le petit moment de flottement des visiteurs pour ajuster le portier nigérien, qui n’avait que ses larmes pour constater les dégâts. Sur l’ensemble des deux rencontres, les deux équipes se retrouvaient à égalité mais les Ivoiriens l’emportaient grâce à leur but marqué à l’extérieur. « Nous avons eu beaucoup de chance. Le Niger a encore démontré que son football ne cesse de progresser. Ce fut un beau match. Chacun a donné le meilleur de ses ressources et, à la fin, c’est la Côte d’Ivoire qui gagne. Mais le Niger n’a pas démérité », reconnaissait volontiers l’entraîneur Ibrahim Camara.

Tous les résultats enregistrés le week-end sont les suivants :

Zone Centre (3 qualifiés) : Congo – RD Congo 0-0 aller 1-1 retour, Sao Tomé et Principe – Cameroun 0-2 0-2, Guinée Equatoriale – Gabon (forfait Gabon) ; Zone Nord (2 qualifiés) : Algérie – Libye 1-2 1-1, Egypte – Maroc 1-1 1-3 ; Zone Ouest A (2 qualifiés) : Mauritanie – Mali 2-2 1-0, Sénégal – Guinée (retour joué mardi 22 août) ; Zone Ouest B (3 qualifiés) : Burkina Faso – Ghana 2-2 (retour joué dimanche 20 août), Bénin – Nigeria 1-0 0-2, Niger – Côte d’Ivoire 2-1 0-1 ; Zone Centre et Est (2 qualifiés) : Ouganda – Rwanda 3-0 0-2, Ethiopie – Soudan 1-1 0-1 ; Zone Sud (3 qualifiés) : Comores – Namibie 2-1 0-2, Afrique du Sud – Zambie 2-2 0-2, Madagascar – Angola 0-0 0-1. ACP/Kayu/May