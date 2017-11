Obligation de remettre des nouveaux bulletins dans les écoles catholiques à Mwene Ditu

Mwene Ditu, 22 Nov. 2017 (ACP).- Le coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques à Mwene Ditu, Théophile Ilunga Muana Muant, a transmis des instructions du ministère de l’EPSP relatives à la délivrance obligatoire des nouveaux bulletins pour les années 2016-2017 et 2017-2018, aux responsables des 45 chefs d’établissements scolaires de son ressort.

Les préfets d’études et directeurs d’écoles ont été appelés à transmettre dans le délai, les listes des comités des parents et des gouvernements des élèves, afin de permettre au ministère de tutelle d’assurer les droits des élèves et prévenir ainsi tout trafic des documents scolaires. Une mise en garde a été faite à certains chefs d’établissements scolaires qui iraient à l’encontre de ces instructions, pouvant ainsi à les exposer à des sanctions sévères allant jusqu’à leur révocation. ACP/Fng/BSG/JGD