Obstacles aux relations actrices politiques et médias, selon une ONG locale 

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- Les pesanteurs culturelles et la discrimination constituent des obstacles majeurs rencontrés par les femmes politiques dans leurs relations avec les médias, a indiqué jeudi à Kinshasa la présidente de l’ONG « Paix du Christ », Mme Pierrot Kambala, au cours d’une rencontre avec les membres de sa structure.

Mme Kambala a expliqué que les pesanteurs culturelles sont à la base de la déconsidération de la femme politique dans l’opinion publique qui la qualifie souvent à tort ou à raison « de personne légère, au comportement douteux et n’inspirant aucune confiance ».

Cette situation encrée dans la mentalité de la communauté, a-t-elle déploré, décourage l’actrice politique à être souvent présente dans les débats politiques à travers les médias, contrairement à son partenaire homme.

Dans certaines formations politiques, la femme doit avoir l’aval de la hiérarchie avant d’affronter la presse, s’est indignée Mme Kambala, soulignant que cette discrimination fait que la voix de l’actrice politique est moins audible dans les débats politiques. « Cela donne l’impression que cette dernière est soit complexée, soit étouffée », a-t-elle dit.

Mme Kambala a, par contre, fait remarquer que les femmes sont actives, plus engagées et entreprenantes dans les ONG, les associations philanthropiques et humanitaires où elles se chargent de l’encadrement des enfants, des orphelins et des personnes vulnérables de même que dans le domaine du maraîchage.

Dans ce cadre, elles s’offrent volontiers à la presse, a dit la présidente de cette ONG, regrettant le fait que rares sont les femmes qui dirigent les organes de presse pour les inciter à donner de la voix. En réponse à une question, Mme Kambala a exhorté la Congolaise à affronter avec courage les médias pour sa promotion et son émergence politique. ACP/Kayu/Wet