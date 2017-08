Les occupants des caves de homes de l’UNIKIN sommés de quitter

Kinshasa, 29 août 2017 (ACP).- Le comité de gestion de l’Université de Kinshasa (UNIKIN) a enjoint les occupants du sous-sol (caves) des Homes d’étudiants de quitter le lieu au plus tard le 05 septembre prochain, a annoncé, mardi, le secrétaire général administratif de cet établissement public, Pr Félicien Miti Tseta, au cours d’un entretien avec l’ACP.

« Ces personnes non identifiées vivent dans les souterrains de Homes depuis plusieurs décennies, alors que nous n’avons logé ni étudiant, ni personnel dans ces espaces. Elles doivent quitter et les récalcitrants subiront la rigueur de la loi et des règlements de l’UNIKIN », a-t-il déclaré, signalant qu’une enquête est diligentée en vue d’identifier ces pensionnaires illégaux et ceux qui les ont logés, pour prévenir l’insécurité.

« Leur effectif est en ce moment inconnu, il sera révélé à l’issue de cette enquête », a souligné Pr Félicien Miti qui rappelle que l’UNIKIN dispose de quatorze homes construits en 1956, dont trois pour les étudiantes. ACP/Mat/Wet