Océan Pacifique de Mbuji-Mayi méconnaissable devant les kamikazes de Lubumbashi Sport (1-4)

Lubumbashi, 23 nov. 2017 (ACP).- Le FC Océan Pacifique de Mbuji-Mayi a été méconnaissable mercredi au stade Frederick Kibasa Maliba de la Kenya, devant les kamikazes de Lubumbashi Sport qui l’ont pulvérisé par un cinglant 4-1. Ce match comptait pour la 2ème journée de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), groupe centre-sud.

Les joueurs frappés par la fatigue du voyage, étaient incapables de résister devant la rage des Kamikazes qui avaient besoin de corriger la défaite de la première journée contre le FC Saint Eloi Lupopo. Après 17 minute de jeux, Koji Tshitongola réussi à s’infiltrer dans le grand rectangle et inscrit le premier but. Sept minutes plus tard, Tshibala Mbaya alourdi la marque (24ème).

Les Kamikazes accentuent la pression en deuxième mi-temps et inscrivent deux autres buts avec Mwamba Nzambi (55ème) et Banze Twite (67ème). Océan Pacifique réduit la marque par Elese (85ème) qui a profité d’une mauvaise remise du ballon au portier. ACP/FNG/YHWM/Kgd