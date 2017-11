OIF-RDC : échanges à Kinshasa sur l’organisation des élections

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- Le premier ministre de la RDC, Bruno Tshibala a échangé jeudi à Kinshasa avec M. Pascal Couchepin, l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans la région des Grands Lacs sur la tenue des élections pour répondre à ce qui a été convenu dans l’accord de la Saint Sylvestre.

« Nous avons discuté de la possibilité indispensable de tenir les élections le plus rapidement possible pour répondre à ce qui a été convenu dans l’accord de la Saint Sylvestre», a déclaré Pascal Couchepin ajoutant que La RDC est un partenaire important de l’OIF qui partage les valeurs communes de la déclaration de Bamako qui sont des valeurs démocratiques et de respect des droits de l’homme ».

Pour sa part M. Bruno Tshibala Nzenzhe a fait part, à ses hôtes, de sa volonté de respecter le délai fixé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). C’est dans cette perspective qu’une série des mesures de décrispation nécessaire pour que le dialogue démocratique soit franc.

Le débat a aussi porté sur le processus législatif pour la loi électoral et la loi sur le fonctionnement du CNSA », a indiqué M. Pascal Couchepin. « Le Premier ministre nous a aussi dit sa volonté de faire passer dans un délai très court les lois devant le parlement », a-t-il ajouté, précisant que l’OIF est au service des partenaires congolais en vue de les aider dans la préparation de ces élections souhaitées. ACP/Kayu/Wet