Oka et Vainqueur de la RDC à la CACC handball fin octobre à Hammamet

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- Oka en groupe C chez les messieurs et Vainqueur en groupe C chez les dames défendront les couleurs de la RD Congo au 30ème championnat d’Afrique des clubs champions, du 20 au 30 octobre 2017 à Hammamet, en Tunisie.

Ci-après tous les clubs engagés à ce tournoi : Hommes – poule A : Espérance Sportive Tunis (Tunisie) – Caïman (Congo) – FAP (Cameroun) – APR (Rwanda) ; poule B : Zamalek (Egypte) – Widad Smara (Maroc) – Red Star (Côte d’Ivoire) – Phoenix (Gabon) – Ittihad (Libye) ; poule C : Al Ahly (Egypte) – AS Hammamet (Tunisie) – Fanz (Cameroun) – OKA (RD Congo) – Al Ahly (Libye). Dames – poule A : FAP (Cameroun) – ABO Sport (Congo) – Africa Sport (Côte d’Ivoire) – GSP (Algérie) – AS Sfax (Tunisie); poule B : Primeiro de Agosto (Angola) – Tonnerre KC (Cameroun) – Bandama (Côte d’Ivoire) – Vainqueur (RD Congo). ACP/Fng/YMW/Mat/JGD