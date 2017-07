Olengha Nkoy élu président du CNSA.

Kinshasa, 22 juillet 2017 (ACP).- Les participants à la première réunion consacrée au Comité national de suivi de l’accord (CNSA) convoquée par le Président de la République, conformément à l’article 13 de l’Arrangement particulier ont, à l’issue des débats, élu M. Joseph Olengha Nkoy, leader des Forces novatrices pour l’unité et la solidarité ‘’FONUS’’, président du Conseil national pour le suivi de l’accord de saint Sylvestre ‘’CNSA’’, assisté de trois vice-présidents, tandis qu’Adolphe Lumanu Mwana Sefu et Vital Kamerhe, ont été votés respectivement premier et deuxième vice-présidents, alors que le poste de troisième vice-président réservé au Front pour le respect de la Constitution est à pourvoir. Le poste de rapporteur est réservé à la société civile encore en concertation et celui de questeur revient au RASSOP/Kasa-Vubu. Sur les 28 délégués attendus, 22 ont répondu et leur mandat a été validé. ACP/Kayu/BSG/KGD