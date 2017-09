Olivier Safari de la RDC assistant I du match Sundowns-WAC de la 21ème Ligue des champions

Kinshasa, 15 Sept. 2017 (ACP).- Olivier Safari Kabene de la RDC a été désigné arbitre assistant I du face à face entre Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud et Wydad AC Casablanca du Maroc, comptant pour les quarts de finale aller de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), dimanche à 15h00’ à Lucas ‘Masterpieces’ Moripe stadium, à Pretoria (RSA).

Le long de l’autre ligne de touche officiera, comme assistant II, l’Ougandais Mark Ssonko, tandis que la responsabilité d’arbitre central reviendra à l’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa.

Egalement en quarts de finale aller, le même dimanche à 20h00’, au stade Borg el Arab, à Alexandrie, en Egypte, l’Algérien Mehdi Abid Charef sera l’arbitre central de la rencontre qui opposera Al Ahly Tripoli de la Libye à l’Étoile Sportive du Sahel de la Tunisie. Il sera épaulé par ses compatriotes Abdelhak Etchiali (assistant I) et Mokrane Gourari (assistant II).

Samedi 16 septembre, au même niveau de la compétition-reine, à Beira, au Mozambique, le Malgache Hamada el Moussa Nampiandraza assumera le rôle principal de directeur de jeu de l’empoignade entre l’équipe locale de Clube Ferroviario da Beira et l’Union Sportive Medina d’Alger. Sur les côtés, il sera aidé comme assistants par le Malgache Lionel Hasinjarasoa Andrianantenaina (A I) et le Nigérian Yahaya Mahamadou (A II).

Le Sénégalais Malang Diedhiou sera l’arbitre central du choc nord-africain qui mettra aux prises, dimanche à 19h00’ au stade Borg el Arab, à Alexandrie, Al Ahly SC d’Egypte et l’Espérance Sportive de Tunis. Djibril Camara et El Hadji Malick Samba, tous deux également du Sénégal, le soutiendront respectivement comme arbitres assistants I et II. ACP/Fng/Ywm/Mat/JGD