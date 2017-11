Omar el-Béchir sous le coup d’un mandat international en Russie

Kinshasa 23 Nov. 2017 (ACP).- Le président soudanais Omar el-Béchir sous le coup d’un mandat d’arrêt international était attendu ce jeudi 23 novembre en Russie où il va effectuer sa première visite officielle à l’étranger depuis la levée des sanctions américaines visant Khartoum, a rapporté RFI citant Kremlin. Le programme d’Omar al-Béchir prévoit des rencontres au Kremlin avec son homologue Vladimir Poutine pour signer des accords de coopération ainsi que des contrats dans le secteur minier, selon le ministère soudanais des Affaires étrangères.

Initialement prévue en août dernier, cette visite sera le premier déplacement en Russie d’Omar al-Béchir. Malgré les deux mandats d’arrêt internationaux émis à son encontre par la Cour pénale internationale, le risque encouru par le président soudanais d’être arrêté par la police russe est quasiment nul. La Russie n’a jamais ratifié le Statut de Rome instituant la CPI.

En outre, Moscou a formellement retiré sa signature du Statut de Rome en novembre 2016 à la suite de l'ouverture d'une enquête sur la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie. Enfin, Vladimir Poutine a visiblement l'intention de développer la relation commerciale et politique entre son pays et le Soudan.