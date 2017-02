Une ONG kinoise se sert du cinéma pour valoriser la femme

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- La coordonatrice de l’ONG «Malkia Production», Irène Vaweka a indiqué, au cours d’un entretien avec l’ACP lundi à Kinshasa, que son organisation se sert du cinéma pour valoriser la femme congolaise en général et celle œuvrant dans le domaine de l’art en particulier.

Mme Vaweka a ajouté que les films et spots publicitaires visant notamment le renforcement des capacités de la jeune fille et la sensibilisation de la population à la connaissance de leurs droits et devoirs dans la perspective d’un Congo émergeant, figurent dans le programme de son association.

Elle a envisagé, après la participation à la Foire de l’Art sur demande tenue du 16 au 18 février dernier à l’Académie de Beaux-arts, l’organisation prochaine dans la ville de Kinshasa, du cinéma itinérant afin de promouvoir les films congolais auprès du public.

Créée en septembre 2015 et basée dans la commune de Lemba, cette structure sollicite l’appui de l’Etat congolais aussi bien que celui des personnes de bonne volonté en vue d’un bon résultat. ACP/FNG/Kayu/JGD