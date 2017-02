Une ONG soutient l’idée de créer un cadre de concertation pour arracher la parité

Kinshasa, 28 février 2017(ACP).- Les membres de « Réveil et Dynamisme des Femmes à la Base » (RDF-Base) ont soutenu l’idée de création d’ un cadre de concertation constante entre les candidates et les électrices émise par la ministre du Genre, Famille et Enfant, Marie – Louise Mwange, en vue de peaufiner des stratégies pour arracher la parité aux scrutins à venir à tous les niveaux, a indiqué mardi à Kinshasa sa présidente, Florence Mbwiti ma Lwamba , au cours d’un entretien avec l’ ACP.

Selon Mme Mbwiti, les membres de cette ONGD basée au quartier Kimbwala, dans la commune de Mont Ngafula, qui ont été sensibilisées le week-end dernier à ce sujet, lors d’un échange relatif à la Journée Internationale des Femmes, ont approuvé l’idée.

Malgré les 30% réservés aux femmes dans les institutions, suivant la constitution, Mme Mbwiti a fait remarquer que depuis le démarrage du cycle électoral, ce chiffre n’a jamais été atteint. Lors des élections législatives organisées en 2006, les femmes ont obtenu 8% de sièges et 10% en 2011, a-t-elle rappelé.

La présidente de RDF-Base a souligné que la parité ne peut être octroyée comme un cadeau dans un plateau d’or. « Il faut une synergie entre les femmes, du reste, majoritaires au pays pour arracher la parité avec l’autre sexe dans la gestion de la chose publique », a-t-elle martelé, justifiant sa pensée par l’existence des compétences et des potentialités féminines capables de protéger et d’assurer le bien-être des membres des familles, lesquelles peuvent se répercuter au niveau national, en cas d’élections massives des femmes. ACP/FNG/Kgd