Les ONGDH  encouragés à renforcer leurs services pendant la transition en RDC

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Me Dieudonné Ilunga Mpunga, défenseur des droits humains, a recommandé vendredi à Kinshasa aux Organisations non gouvernementales de défense des droits humains (ONGDH) de poursuivre leurs actions d’intérêt communautaire pendant la période de transition politique en RDC.

Me Ilunga a fait cette recommandation au cours d’une conférence portant sur «La politique et la sécurité du peuple » tenue à l’intention des activistes des droits de l’homme. « Le respect et la promotion des travaux des ONGDH sont indispensables à tout instant au pays », a-t-il dit, soulignant que ces organismes édifient les populations (toutes les couches confondues) sur leurs droits et devoirs.

Le défenseur des droits de l’homme, qui a déploré certains actes inciviques, a expliqué que la marche d’une société congolaise démocratique va de pair avec la jouissance des droits et des libertés de ses citoyens.

Me Ilunga a demandé aux Congolais de respecter la Déclaration universelle des Droits de l’homme et les dix commandements bibliques de Dieu, en vue d’espérer l’instauration d’un Etat de droit à même de contribuer à l’émergence de la RDC. ACP/FNG/Kgd