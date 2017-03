Les opérateurs du secteur du tourisme pour l’élaboration d’un recueil des lois sur le tourisme en RDC

Kinshasa, 13 Mars 2017 (ACP).– Les participants à l’atelier sur la vulgarisation des actes portant mobilisation des recettes du Tourisme et formation des formateurs, organisé du 9 au 10 mars ont recommandé, notamment l’élaboration et la production d’un recueil des lois et textes réglementaires du tourisme, à la clôture des travaux vendredi à Kinshasa.

Ils ont également recommandé la poursuite des travaux de renforcement des capacités et leur extension en provinces et à des branches comme l’homologation et le marketing. La poursuite et la finalisation des pourparlers sur le recours gracieux de la Fédération des entreprises du Congo (FEC/HORECA), l’harmonisation et la planification des missions de contrôle et d’inspection pour éviter des tracasseries administratives auprès des opérateurs, l’annulation de la perception du petit permis de tourisme dans le hôtels font également partie de ces recommandations.

Les participants ont dit s’être appropriés de la matière reçue et se sont engagés à la vulgariser à travers l’ensemble du territoire national. Ils ont sollicité auprès du ministre de tutelle, l’envoi des formateurs sur le terrain à travers le pays afin qu’ils se chargent de la vulgarisation des textes.

Selon eux, une telle démarche est salvatrice à l’émergence des unités touristiques et profitera à l’économie nationale.

Par ailleurs, ils ont demandé aux opérateurs économiques de développer l’esprit du civisme fiscal, aux administrations nationales du Tourisme (ANT), ainsi qu’aux partenaires et bailleurs de fonds de construire ensemble le tourisme durable en RDC. ACP/FNG/Kayu/May