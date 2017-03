Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs exécutées à 75%, selon la SYMOCEL

Kinshasa, 03 mars 2017 (ACP).- Les opérations d’enrôlement et d’identification des électeurs dans les aires 1 et 2, sont exécutées à 75%, indique le rapport intérimaire de la Synergie de la mission d’observation citoyenne des élections (SYMOCEL), présenté vendredi à la Maison des électeurs à Kinshasa, par le directeur exécutif et coordonnateur national de cette structure, Bishop Abraham Djamba.

Selon le rapport, 25% des cas restent préoccupants dans les Centres d’identification et d’enrôlement (CIE) visités, ce qui ne garantit pas l’adhésion de tous aux efforts consentis par l’administration électorale. Aussi, cette dernière suggère que des mesures correctives soient prises pour éviter au fichier électoral des faiblesses en termes d’inclusivité, d’intégrité, d’exactitude, d’exhaustivité et de crédibilité.

Elle en appelle à la sagesse de toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de privilégier les initiatives destinées à créer un cadre favorable à la mise en œuvre des opérations électorales et à la participation de tous auxdites opérations.

Elle demande à la CENI notamment d’assurer le suivi technique permanent du matériel informatique, d’établir des critères rigoureux de sélection des agents électoraux, en général et des membres des Centres d’inscription (MCI) en particulier, en tenant compte, des compétences techniques et de la dimension genre, ainsi que de mettre en place un plan conséquent de formation des agents électoraux.

Appel aux partis politiques

La SYMOCEL appelle les partis politiques à déployer leurs témoins dans les différents CIE, à mobiliser leurs militants et à les encourager à s’identifier et s’enrôler.

Elle recommande à la société civile à mutualiser ses moyens pour assurer l’éducation électorale des citoyennes et des citoyens.

Au gouvernement, elle recommande entre autres de garantir un décaissement régulier des allocations budgétaires destinées à la CENI, de rendre disponibles les fonds nécessaires à la prise en charge des forces de l’ordre commises à la sécurisation du processus électoral et d’accorder à la CENI des facilités douanières pour faciliter ses opérations.

Elle invite la communauté internationale à poursuivre son appui technique et financier à l’endroit de la CENI ainsi qu’à encourager les acteurs politiques à poursuivre la recherche et le maintien d’un climat apaisé en vue d’un retour à la normalité constitutionnelle.

Ces opérations ont été menées du 27 janvier au 5 février 2017, dans 107 Centres d’inscription (CI), dans les aires 1 et 2 et ont bénéficié du financement de l’UE et de l’appui technique de l’EISA-DRI, à travers le Projet de l’Observation citoyenne des élections au Congo (PROCEC). ACP/Fng/May