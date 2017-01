Les OPJ de Tshilenge pour une contribution efficiente à la bonne distribution de la justice

Tshilenge, 12 Janv. 2017 (ACP).- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de tshilenge, Kabasele Tshawu Franck, a exhorté mardi dernier lors d’une réunion d’évaluation, les Officiers de police judiciaire (OPJ) de son ressort, à contribuer avec efficience à l’amélioration de la distribution de la justice en respectant les principes de droit écrit.

Pour le premier officier du ministère public à Tshilenge, les OPJ doivent aider la justice à prospérer à travers des bonnes enquêtes réalisées sur le terrain pour bien orienter les magistrats lors des procès, en évitant d’envoyer des PV vides d’éléments.

Les OPJ ont également reçu des instructions relatives au délai de détention préventive et à l’orientation des amandes perçues vers le compte du trésor.

Un contrôle des cachots sera déclenché très prochainement par le procureur de la République dans le but de lutter contre des arrestations arbitraires et de fermer les lieux non conformes aux lois du pays.ACP/Kayu/Wet