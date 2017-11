Les opportunités d’affaires expliquées aux opérateurs économiques du CCIS

Kinshasa, 20 Nov.2017 (ACP)- Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens de la Chambre du commerce et d’industrie de SFAX (CCIS), conduite par son président, Ridha Fourati s’est fait expliquer , par le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), Anthony Nkinzo Kamolea, les diverses opportunités d’affaires qu’offre la RDC dans plusieurs secteurs, a appris lundi l’ACP, d’une source proche de cette agence.

Selon la source, il s’agit des secteurs de l’électricité, de l’agro-industrie, de la pêche, des infrastructures, de la santé , de l’industrie pharmaceutique etc.

M.Nkinzo, a expliqué à cette occasion que son agence est disposée à les accompagner avant, pendant et après les investissements, indiquant que la direction générale a mis à la disposition de ses hôtes les informations clés, notamment, les avantages accordés le sous le régime du code des investissements, dans les secteurs de la fiscalité, de la parafiscalité, de la douane, de la loi agricole, ainsi que du décret sur le partenariat stratégique.

Ces derniers, souligne la source, ont posé des questions qui ont porté essentiellement sur les permis de construire, le raccordement en électricité, la création des entreprises, les conditions d’accès à la terre, les couts des espaces bâtis et non bâtis, le salaire minimum interprofessionnel garanti, etc.

M.Nkinzo, a précisé concernant le raccordement en électricité moyenne tension, que cette ligne s’obtient uniquement via le site web de la SNEL (Société nationale d’électricité).Au sujet de la création d’une entreprise en RDC le directeur général de l’ANAPI a précisé que celle-ci se fait en moins de 3 jours moyennant 120 USD.

Le chef de la délégation tunisienne s’est déclaré satisfait de l’entretien qu’il a eu avec la partie congolaise, soutenant que cet échange fructueux va bientôt se traduire par des visites « accentuées » entre les deux pays, la RDC et la Tunisie. L’ANAPI est un établissement public chargé de la promotion des investissements, placé sous la tutelle du ministère du Plan. Elle est l’interface entre les services publics et secteur privé en matière de facilitation et d’accompagnement, signale-t-on. ACP/Fng/Yhm/May