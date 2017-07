Organisation du 14 au 16 août à Kinshasa du 1er congrès panafricain de chirurgie de la main

Kinshasa, 08 juillet 2017 (ACP).- Le professeur, Dr Anatole Kibadi Kapay, responsable de l’Unité chirurgie plastique et de chirurgie de main des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), a annoncé, l’organisation du 14 au 16 août 2017 à Kinshasa, du 1er congrès panafricain de chirurgie de la main et du 4ème congrès international de chirurgie plastique reconstructive esthétique, au cours d’un entretien samedi avec l’ACP.

L’objectif visé par les organisateurs est de faire un état des lieux de la pratique de la chirurgie plastique et de celle de la main en Afrique en général et en particulier en RDC. Plus de 300 professeurs d’université, médecins et autre personnel médical dont 50 provenant de l’extérieur du pays, sont attendus à ces assises axées sur le thème principal : « la pratique de la chirurgie plastique et de la chirurgie de la main en Afrique, les avancées et les défis », a précisé le Pr Kibadi.

Selon ce médecin, la chirurgie de la main pratiquée aux CUK offre des services liés notamment aux malformations congénitales de la main, aux doigts en ressaut, à la reconstruction de pouce, à la réimplantation et revascularisation, à la chirurgie palliative matrice, aux paralysies de la main, à la main brûlée et main rhumatoïde ainsi qu’à la couverture des pertes de substance cutanée de la main. ACP/Kayu/BSG/Wet