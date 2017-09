Organisation du 18 au 19 septembre à Kinshasa d’un séminaire sur le Droit OHADA

Kinshasa, 12 sept. 2017 (ACP)- Me Jérémie Wamba, avocat au barreau du Cameroun, organise en collaboration avec le cabinet du bâtonnier national Matadi Wamba, du 18 au 19 septembre, dans la salle de conférences du collège Boboto, un séminaire de formation sur le droit OHADA à l’intention des magistrats, avocats, juristes d’entreprises, banquiers et cadres des régies financières, a appris l’ACP, mardi de source proche de ce cabinet.

Les enseignements, indique la source, seront axés sur le recouvrement des créances, ‘‘ la saisie attribution’’ et sa mise en œuvre en Droit OHADA, la saisie des créances et la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) en matière des contentieux et sur la procédure simplifiée des créances.

Me Jérémie Wamba est également juriste référendaire de la CCJA et aussi formateur des formateurs en Droit OHADA, indique-t-on. ACP/Mat/Kgd