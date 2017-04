Organisation du 24 au 26 avril à Muanda des activités de la semaine africaine de la jeunesse

Muanda, 17 avril 2017 (ACP).- La cité de Muanda, chef-lieu du territoire du même nom dans la province du Kongo Central, abritera, du 24 au 26 avril, les activités liées à la semaine africaine de la jeunesse, a appris lundi l’ACP de source proche de la coordination provinciale du Corps des jeunes volontaires (CJV), une structure d’encadrement de la jeunesse.

La source, qui n’a pas précisé la nature des activités qui y seront organisées, a inscrit dans ce cadre la mission de contacts au niveau national du coordonnateur provincial du CJV/Kongo Central, Néhémie Lumbuku.

Des jeunesses estudiantines des instituts supérieurs et universitaires du Kongo Central, de la ville-province de Kinshasa et celles de Kwango, Kwuilu et Mai-Ndombe dans l’ex-province du Bandundu prendront une part active à Muanda à cette semaine africaine de la jeunesse.

Le coordonnateur national du CJV, Alain Makuta, a effectué, dernièrement, une mission prospection au Kongo Central où il a pu sensibilisé les autorités politico-administratives locales pour préparer la première semaine africaine de jeunesse. ACP/Fng/Kayu/May