Organisation à la faculté de médecine de défense des mémoires de Master en écologie des maladies infectieuses

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- La faculté de médecine de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) organise les 12 et 13 juillet à travers son Unité de recherche et de formation de Master en écologie des maladies infectieuses, la défense des mémoires des apprenants pour l’année académique 2016-2017, a-t-on appris mardi de cette université.

Cette activité qui bénéficie de l’appui du ministère de la Santé publique, de l’Université Paul-Valery de Montpelliers de France, de la Structure Chrono-Environnement et d’autres partenaires, concerne notamment les thématiques de l’« Eco –épidémiologie du paludisme au Sud-Kivu de 2010 à 2015 », de l’« Eco-épidémiologie de l’onchocercose dans la zone rurale de Kimpese », de « Nuisances sonores dans les mégalopoles africaines :description du niveau d’exposition au bruit à Kinshasa ».

L’approche historique de la lutte contre les maladies infectieuses en RDC, l’évaluation des stratégies de financement dans le processus de l’élimination de la rougeole et l’influence de la pollution environnementale chimique sur la prévalence des maladies infectieuses au Katanga de 2004 à 2014, font aussi partie de ces thématiques.

Créé il y a plus de cinq ans à la faculté de médecine au sein de service de microbiologie, le Master ECOM-ALGER, vise à donner une dimension systématique à la recherche et à l’enseignement sur les phénomènes morbides pour répondre aux nouveaux défis liés à l’émergence et à la réémergence de ces problématiques de la santé publique dans un contexte marqué par les changements globaux. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI