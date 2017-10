Organisation à Kinshasa d’une journée de refus de la misère

Kinshasa, 16 oct. 2017 (ACP).- L’Association des consommateurs des produits vivriers(AS.CO.VI), a organisée dimanche à Kinshasa, une journée de refus à la misère, en collaboration avec la mouvement international quart-monde(France),en marge de la journée international de lutte contre la misère et la pauvreté, célébrée le 17 octobre de chaque année.

L’objectif de cette activité était de rendre hommage aux victimes de la faim, de la misère, de l’ignorance et de la violence, la conviction de l’AS.CO.VI étant que la misère ne soit pas fatale. Dans ce cadre, cette ASBL proclame la solidarité avec ceux qui luttent contre la pauvreté à travers le monde entier, a-t-il dit.

Placé sous le thème : « répondre l’appel du 17 octobre pour mettre fin à la pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives », la célébration de cette journée pousse l’AS.CO.VI à préconiser entre autres, une politique d’autosuffisance alimentaire, une politique d’emploi stable et de travail ainsi que le dialogue entre l’état, le secteur privé et la société civile doit être à l’ordre du jour, a souligné M.Musoko.

« Nous organisons cette activité afin que chaque consommateur prenne conscience au sujet de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l’AS.CO.VI compte sensibiliser la population à travers le territoire national pour démontrer l’impact du travail pour toute communauté soucieuse de se développer », a-t-il déclaré.

Le président de l’ASCOVI a invité les consommateurs à se mobiliser par la défense de leurs intérêts socio-économiques à travers le pays et en Afrique, étant donné que les consommateurs sont devenus le principal moteur de la croissance économique pour ce 21ème siècle, l’AS.CO.VI,

A son tour, le Pasteur titulaire de la communauté presbytérienne de Kinshasa (CPK), à la paroisse située au quartier Sans fil dans la commune de Masina, Mme Lucie Ntumba , s’est dit satisfaite de cette initiative contre la pauvreté , ajoutant qu’il faut sortir de la pauvreté par une prise de conscience et agir efficacement par le travail pour penser ainsi au développement de la nation. ACP/Kayu/Wet